МЗС України пропонує Росії провести референдум і дати більше свободи суб'єктам федерації
В Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на низку висловлювань Міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в інтерв’ю програмі «Воскресное время».
"Повчальний та ультимативний тон цих заяв свідчить про те, що як справжньому агресору Росії зовсім не потрібно жодного врегулювання. Під дулами своїх автоматів цей агресор вимагає тільки одного – повної капітуляції України, її розколу і знищення Української державності. Саме так і ніяк інакше розцінюються в Україні умови щодо федералізації, другої державної мови, референдумів тощо. Нам щиро жаль, що Міністр Сергій Лавров змушений їх озвучувати", - підкреслили у відомстві.
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МЗС України пропонує російській стороні, перш, ніж диктувати свої ультимативні умови суверенній і незалежній державі, звернути увагу на катастрофічний стан і повне безправ’я власних національних меншин, в тому числі української.
"Чому б Росії не наповнити федералізм, який, до речі, зафіксований в офіційній назві держави, реальним, а не лише декларативним змістом? Чому б не дати більше повноважень національним суб’єктам федерації, розвиток який придушується сьогодні так само жорстко, як придушувався і в царські, і в радянські часи? Чому б не запровадити інші, крім російської, державні мови, в тому числі українську – мову мільйонів громадян Росії? Чому б не дозволити провести референдуми про ширшу автономію, а, в разі необхідності, й про незалежність, в національних суб’єктах федерації?" - риторично запитують у відомстві.
"Не потрібно повчати інших. Почніть краще наводити порядок у власній державі. У вас же так багато проблем", - підкреслили в українському МЗС.