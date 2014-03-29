Росія назвала "дипломатичним нахабством" заклик відправити місію ОБСЄ до Криму

Глава російського МЗС Сергій Лавров назвав повною дипломатичною неспроможністю вимоги Заходу відправити спостерігачів від місії ОБСЄ в Україні в Крим, передає РИА Новости.

"Можна не приймати рішення Російської Федерації, які були зроблені у відповідь на волевиявлення кримчан... Але не розуміти реальної політики... говорити нам "добре, незважаючи на те, що було сказано вустами президента, давайте напишемо, що місія поїде в Україну, включаючи Крим" - це дипломатичне нахабство або повна дипломатична неспроможність", - заявив Лавров в інтерв'ю програмі "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

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Міністр нагадав, що Росія була готова направити місію ОБСЄ за тиждень до того, як було прийнято підсумкове рішення.

"Однак наші партнери з нез'ясовною завзятістю, так як до того часу все всім було зрозуміло, вимагали, щоб ми в місію ОБСЄ обов'язково включили відвідування Криму, як частини України", - заявив Лавров.