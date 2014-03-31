У голови Меджлісу кримських татар Чубарова помер батько
09:19, 31 березня 2014Політика
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У голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова 30 березня на 84-му році життя помер батько - Абдураман Чубаров.
У Чубарова помер батько
Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, "Абдураман Чубаров - уродженець села Айсерез Судакського району Кримської АРСР. 13-річним підлітком, як і усі кримські татари, був депортований з Криму. Батько чотирьох синів.
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Підтримував і допомагав Національному руху кримських татар. У 1968 році перевіз свою сім'ю до Криму, але замість Айсерезу зміг поселитися у степовому селі Привольне Красноперекопського району. Працював будівельником-каменярем до виходу на пенсію.
Поховання відбудеться сьогодні у с. Привольне о 14.00 за київським часом.
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