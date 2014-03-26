Чубаров радить татарам не відмовлятися від російських паспортів

Як повідомляє Радіо Свобода, про це йшла мова під час зустрічі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова з представниками громадських організацій у Сімферополі.

"Ми кажемо людям: така реальність... Ви не обираєте цю реальність, а живете в ній. Через деякий час Російська Федерація наділятиме вас паспортами, але українська держава, оскільки ви не виходили з громадянства, вважатиме вас своїми громадянами", - сказав Чубаров.

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Згідно з українських законодавством, жителі України, що хочуть отримати паспорти громадян Росії, не можуть відмовитися від українського громадянства, проте добровільне отримання громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України.

Тим часом, міністр Кабінету міністрів Остап Семерак в ефірі Радіо Свобода заявив, що Україна визнаватиме своїми громадянами кримчан, які отримають російські паспорти.