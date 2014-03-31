Екс-віце-прем'єр Бойко задекларував 440 тисяч доходу і ВАЗ 1978 року

Юрій Бойко задекларував 438 тисяч 678 гривень доходу за минулий рік. А от члени його сім'ї заробили за той же період 17,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані декларації про доходи, оприлюднененої у газеті "Голос України", повідомляє Українська правда.

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Левову частку свого доходу Бойко отримав в якості зарплати – 338,33 тисячі. На дивідендах екс-віце-прем'єр заробив лише 32,5 тисяч (члени сім'ї Бойка – майже 4,73 мільйона).

У Бойка є кілька земельних ділянок загальною площею на майже 40 тисяч квадратних метрів, житловий будинок на 444,8 квадратів, садовий будиночок на 432 квадрати та дві квартири більш як по 200 квадратних метрів кожна.Цікаво, що близькі Бойка за останній рік отримали в подарунок чи виграли 3,6 мільйона гривень, та продали акцій на більш як 8 мільйонів.

Бойко нажив собі два гаражі та два авто у них: ВАЗ 2101 ("Копійка") та Mersedes-Benz GL 500.