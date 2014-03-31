ЗМІ: США і Росія обговорили план щодо України - про повернення Криму не йшлося

Як повідомляє радіостанція Ехо Москви, документ включає в себе чотири пункти.

Перше: повернення російських військ в місця базування, які були до 1 березня.

Друге: Міжнародні інспекції ОБСЄ на всій території України, обов'язково включаючи Крим.

Третє: Прямий діалог між Києвом і Москвою, якщо потрібно - за участі міжнародних посередників.

Четверте: визнання результатів президентських виборів 25 травня.

Джерело видання особливу увагу звернуло на те, що про повернення Криму Україні в плані нібито не йдеться.

Тим часом, під час зустрічі голів зовнішньополітичних відомств Росії та США, яка відбулася минулої ночі і тривала близько чотирьох годин, Сергій Лавров назвав і одну з ключових вимог Москви. Це федералізація держави. У відповідь Керрі зауважив, що не США повинні визначати шляхи розвитку України, а самі українці.

Також у відповідь українське МЗС запропонувало спершу федералізувати Росію.