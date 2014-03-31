Добкін задекларував доходи: 21 мільйон гривень, три автомобілі та квартира

Кандидат в президенти від "Партії регіонів" і колишній губернатор Харківської області Михайло Добкінзадекларував за минулий рік 21 мільйон гривень доходів, а його сім'я - біля 18 мільйонів.

Про це повідомляється в опублікованій декларації про доходи Добкіна на сайті ЦВК.

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Відзначається, що половину свого доходу екс-губернатор отримав за рахунок дивідендів, відсотків і роялті - 10, 37 млн грн. Страхові виплати склали 72 гривні, дохід від майна - 2 тисячі гривень. При цьому зарплата Добкіна становила 82 тис. грн.

За рахунок відчуження цінних паперів дохід склав 6,59 млн грн, інші види доходів - 4,03 млн грн.

Добкін володіє квартирою у 44,4 квадратних метри, а його родичі - квартирами 79 і 78,2 квадратних метрів. Також у екс-глави Харківської області задекларовано три автомобіля Toyota, чотири плавзасоби та причіп.

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У сім'ї Добкіна - дружини, двох дочок і сина - Мерседес CL 350, VW Multivan і Porsche 911 Turbo, а також три плавзасоби.

Дохід сім'ї "регіонала" склав 17,94 млн грн. Рахунки Добкіна в банках становили понад 98 тисяч гривень.