ЦВК зареєструвала Тимошенко кандидатом у президенти України

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 14 членів ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко подала до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом на пост президента України 29 березня. Вона здала повний пакет документів, включно із довідкою про внесення грошової застави в розмірі 2,5 млн грн. Тимошенко сказала журналістам, що йде у президенти для того, “щоб встановити в Україні справедливість, яку багато десятиліть очікує український народ, щоб побудувати європейську Україну”.Читайте такожУ передвиборчі перегони вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош і Дарт Вейдер

29 березня з’їзд «Батьківщини» підтримав кандидатуру Тимошенко на пост президента.