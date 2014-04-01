У ВР комісія з розслідування вбивства Білого вимагає тимчасово усунути Авакова

Таке рішення приймалося для досягнення об'єктивності розслідування, повідомляє ТСН.

Крім депутатів, до комісії увійшли представники різних організацій Майдану, в тому числі і від "Правого сектору". Правда, - лише з правом дорадчого голосу.

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Водночас усі учасники комісії вивчатимуть документи, які закликали надіслати у Генпрокуратуру та МВС. Крім того, на комісію викличуть безпосередніх учасників подій під час загибелі Олександра Музичка.

Це політичне рішення, кажуть в комісії. Просто Аваков не має отримати можливості впливати на хід слідчих дій та на оцінку власної роботи.