Міліція і Самооборона заблокували "Правий сектор" в готелі "Дніпро"

За свідченнями очевидців там знаходяться кілька десятків озброєних автоматичною зброєю невідомих осіб, повідомляє прес-служба МВС України.

"Ситуація повністю контролюється і повторення таких терористичних вчинків МВС надалі не допустить", - зазначають правоохоронці.

Також у МВС заявили, що в результаті стрілянини на Європейській площі постраждало троє осіб.

"За словами лікарів у чоловіків виявлено вогнепальні поранення грудної клітини, попереку і гомілки. Також встановлено, що постраждалі - жителі Києва, Київської області та АР Крим, 1958, 1995, 1990 років народження відповідно", - інформують у відомстві.

Журналіст "5 каналу" Святослав Цеголко у своєму Facebook повідомляє, що самооборона Майдану оточила периметр навколо готелю "Дніпро".

"30 самооборонівців оточили "Дніпро", щоб на периметр не потрапили випадкові люди. Хлопці з "Правого сектора" пакують речі у вантажівку. Усередині готелю, за даними працівників, більше ста хлопців з "Правого". Озброєні", - написав Цеголко.