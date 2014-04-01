Соболєв назвав "операцією Кремля" рекомендацію відсторонити Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв заявив на засіданні парламенту.

За його словами, це “ланцюг однієї проробленої операції, яка пророблялася у Кремлі, операції по дестабілізації ситуації в Україні, дестабілізації ситуації в органах Міністерства внутрішніх справ”.

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Сергій Соболєв зауважив, що парламент прийняв рішення про роззброєння тих, хто незаконно володіє зброєю, при цьому ТСК «зусиллями депутатів із фракції Партії регіонів» ухвалює рішення про відсторонення Авакова, який вживає заходів для виконання рішення про роззброєння.

Як наголосив Соболєв, члени ТСК не були завчасно повідомлені про засідання комісії, і багато з них не змогли прибути. Він заявив, що «цей випадок має бути розслідуваний у залі парламенту і має бути зібрана у повному складі ТСК».

Також Соболєв наголосив на необхідності негайного ухвалення закону про розброєння всіх незаконних формувань. Він нагадав, що МВС та СБУ спільним наказом “дали два тижні для здачі незаконної зброї”. “За цей час тисячі людей скористалися цим правом і здали незаконну зброю, що фактично звільняє їх від адміністративної та кримінальної відповідальності. Але з моменту, коли наказ завершив свою дію, будь-хто, хто має незаконну зброю, є поза законом і, згідно з нашим законодавством, буде відповідати в адміністративному і кримінальному плані за те, що сталося”.

За словами Соболєва, голосування за відповідний законопроект дозволить унормувати ситуацію, щоб кожен правоохоронець міг його чітко виконувати.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ТСК ВР з розслідування обставин загибелі Музичка більшістю голосів прийняла рішення рекомендувати тимчасово відсторонити Авакова від виконання ним обов'язків міністра внутрішніх справ. Відповідну пропозицію подала член комісії від фракції Партії регіонів Ганна Герман.

Того ж дня ввечері за кілька десятків метрів від Майдану Незалежності, поблизу ресторану «Мафія» сталася стрілянина. Поранено трьох осіб. Міліція затримала чоловіка, що стріляв. Аваков написав у Facebook, що стрілянину, за свідченнями очевидців, відкрив «якийсь Орест із «Правого сектора».