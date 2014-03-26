В.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв наполягає на перевірці банків та арешті рахунків деяких осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав під час брифінгу.

“Ми всі чуємо списки тих, чиї рахунки заарештовуються за межами України. Це Янукович і його син, Азаров і його родина, і багато інших осіб. На жаль, сьогодні такого списку, затвердженого парламентом, не існує”, - сказав Соболєв.

Саме тому, відзначив він, наразі терміново готуються пропозиції щодо арешту рахунків “таких же осіб, бо це можливо врегулювати тільки законодавчо”.

Також, додав депутат, готуються пропозиції щодо перевірки банків. “Така перевірка вже розпочата Національним банком. Виявили ті перші 12 банків, які були “помийками”, я так їх називаю, через які відмивалися конвертаційні центри, брудні гроші. Названа страшна цифра — більше 140 млрд. гривень, які були відмиті тільки за останній рік через ці 12 банків”, - сказав депутат.

Він висловив сподівання, що подібна робота продовжуватиметься і далі, і якщо “ми вимагаємо від інших економічних санкцій стосовно можновладців, як українських колишніх, так і можновладців нинішніх Російської Федерації, ми так само повинні застосовувати такі ж адекватні міри, які ми вимагаємо від наших партнерів”.