Відносини між Україною та РФ налагодяться лише після того, як піде Путін - Нємцов

Російський опозиціонер Борис Нємцов вважає, що відносини між Україною та РФ налагодяться лише після того, як піде Володимир Путін.

Таку думку Нємцов висловив УНІАН.

«Обговорення долі країни без її участі можливе лише в разі капітуляції. В Ялті та Потсдамі в 45-му німців не було. Незважаючи на те, що Україна не капітулювала, Лавров і Путін намагаються визначити майбутнє Києва без його участі», - сказав Нємцов.

Читайте такожКарл Волох: Скриня зі "смертю" Путіна — це ціни на нафту

«Із Керрі обговорюють федералізм, нову Конституцію, вибори президента. Обговорюють усе це без України, без Ради й уряду. І хто це почує? І хто це сприйме? І хто врахує? У Києві цього не зробить ніхто й ніколи. Бо згода на будь-які пропозиції Путіна (навіть розумні) означає політичну смерть будь-якого українського політика», - додав він.

Нємцов вважає, що у зв'язку з цим незабаром розмови про «фашистсько-бандерівський уряд припиняться».

Читайте такожКрим може перетворитися на другу Абхазію - Нємцов

«Лавров сидітиме як милий зі своїми київськими колегами й обговорюватиме проблеми міждержавних відносин. Тільки коли відносини налагодяться - не знає ніхто. Мабуть, лише після того, як піде Путін», - підкреслив Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, Лавров неодноразово заявляв, що Росія не бачить іншого шляху розвитку для України, окрім переходу до федерального устрою.

Також Росія вимагає надання російській мові статусу державної й закріплення позаблокового статусу України.

31 березня глава Держдепартаменту США Джон Керрі за підсумками зустрічі з Лавровим заявив, що питання про федералізацію України, яку пропонує Росія, маєвирішувати українська влада.

Довідка УНІАН. Втретє на посаду президента РФ Путини вступив 7 травня 2012 року. Після зміни до Конституції термін президентських повноважень продовжено з 4 до 6 років. У 2018 році Путін знову може балотуватися в президенти Росії.