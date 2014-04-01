НАТО не підтверджує відведення російських військ від кордонів України
Генсек НАТО не підтверджує повідомлення про відведення частини військ Росії від кордону з Україною.
Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен не підтвердив повідомлення про відведення частини російських військ від кордону з Україною і ще раз закликав Москву до деескалації ситуації та початку політичного діалогу з українською владою.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Расмуссен заявив журналістам перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів Альянсу.
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"На жаль, я не можу підтвердити, що Росія відводить свої війська. Це не те, що ми бачимо. І це масивне нарощування військ не може жодним чином сприяти деескалації ситуації - деескалації, яку ми всі хочемо бачити", - сказав Расмуссен.
"Відтак, я продовжую закликати Росію відвести свої війська, дотримуватись своїх міжнародних зобов'язань і почати конструктивний діалог з Україною", -додав генсек НАТО.
Пізніше сьогодні у штаб-квартирі Альянсу відбудеться засідання Комісії Україна - НАТО, у якому візьме участь в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця.