Кількість російських військових на кордоні з Україною зменшилася - ЗМІ

«Найголовніший позитив цих вихідних – те, що ми другий день поспіль нарешті спостерігаємо розрядку на кордоні. Кількість російських військових у прикордонних районах РФ залишається в межах 10 тисяч осіб», – написав Тимчук, передає Радіо Свобода.

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«Ймовірність вторгнення все ж відчутно знижується. Скажімо, так: якщо тиждень тому ми оцінювали ймовірність вторгнення Росії на 80%, то зараз – десь на 50%», – зауважив Тимчук.