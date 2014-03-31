Кількість російських військових на кордоні з Україною зменшилася - ЗМІ
09:47, 31 березня 2014Політика
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Кількість російських військ на кордоні з Україною зменшилася. Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
На кордоні спостерігається "розрядка" / REUTERS
«Найголовніший позитив цих вихідних – те, що ми другий день поспіль нарешті спостерігаємо розрядку на кордоні. Кількість російських військових у прикордонних районах РФ залишається в межах 10 тисяч осіб», – написав Тимчук, передає Радіо Свобода.
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«Ймовірність вторгнення все ж відчутно знижується. Скажімо, так: якщо тиждень тому ми оцінювали ймовірність вторгнення Росії на 80%, то зараз – десь на 50%», – зауважив Тимчук.
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