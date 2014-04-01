НАТО про анексію Криму: Жодна загроза проти наших союзників не матиме успіху

Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що дії Росії по відторгненню Криму від України суттєво змінюють безпековий ландшафт Європи, і НАТО не може робити вигляд, ніби у відносинах з Росією нічого не сталося.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Расмуссен заявив журналістам перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів Алтьянсу, додавши, що стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки.

"Дії Росії фундаментально змінюють безпековий ландшафт Європи. Вони привносять нестабільність якраз на кордонах НАТО. Сьогодні ми продемонструємо нашу відданість принципу колективної оборони НАТО. Оборона починається зі стримування. Отже, ми вдамося до потрібних кроків, щоб чітко продемонструвати світу, що жодна погроза проти союзників по НАТО не матиме успіху", - сказав Расмуссен.

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"Ми погодимо кроки з підтримки нашого партнера - України - політичними та практичними заходами у рамках нашого тривалого партнерства. Незалежна, суверенна і стабільна Україна, яка твердо віддана демократії та повазі до прав людини і меншин, а також верховенству права, - це ключ до євроатлантичної безпеки. І ми чітко дамо зрозуміти, що дії Росії є неприйнятними. Через свої дії Росія підірвала підвалини, на яких будується її партнерство з НАТО, і порушила свої міжнародні зобов'язання. Ми не можемо робити вигляд, що нічого не сталося", - додав генсек НАТО.

Сьогодні ж у штаб-квартирі Альянсу відбудеться засідання Комісії Україна - НАТО за участі в.о. міністра закордонних справ України Андрія Дещиці.