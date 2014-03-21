Яценюк: Росія в питанні відторгнення Криму від України поводиться як гангстер

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Яценюк заявив журналістам після підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні в Брюсселі.

"Росія підірвала міжнародний порядок. Росія стала вести себе як справжній гангстер. Повинен бути гідну відповідь, як зупинити це міжнародний злочин. Ми були готові до переговорів, а Росія направила 22 тисячі війська (Крим). Якщо Росія не чує цих закликів - потрібно знайти відповідь", - сказав Яценюк.

Він закликав ЄС рішучіше підходити до питання санкцій проти Росії і не боятися вводити широкі економічні санкції проти Москви за її дій у Криму.

"Що ми повинні рятувати - ціни або цінності? Санкції повинні бути для збереження стабільності. Я маю надію, що ЄС буде захищати цінності, територіальну цілісність України. Європа повинна захищати свої цінності, бо що - що є кінцевим пунктом призначення для Росії? Це Україна чи це, може, ЄС? Росія хоче переглянути міжнародний правопорядок", - сказав український прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня Президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкта - Крим і Севастополь. У той же день в Кремлі Путін, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму. 21 березня аналогічне рішення ухвалила Рада Федерації Росії.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежність Криму і приєднання його до Росії.