Аваков заявив про затримання ректора-втікача Мельника
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про затримання колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.
Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.
“Затримали "податкового ректора" Мельника. Пам'ятайте, втік за Януковича з-під домашнього арешту? Після прибуття з Лондона. Боюся, на жертву колишнього режиму навряд чи схожий. Діємо за законною процедурою...”, - зазначив міністр.
Також Аваков повідомив про затримання сьогодні в Одесі судді господарського суду на місці злочину - 500 тис. грн.
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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.
1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.
9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.
14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.