Аваков заявив про затримання ректора-втікача Мельника

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

“Затримали "податкового ректора" Мельника. Пам'ятайте, втік за Януковича з-під домашнього арешту? Після прибуття з Лондона. Боюся, на жертву колишнього режиму навряд чи схожий. Діємо за законною процедурою...”, - зазначив міністр.

Також Аваков повідомив про затримання сьогодні в Одесі судді господарського суду на місці злочину - 500 тис. грн.

Читайте такожЗМІ з'ясували маршрут втечі Мельника

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.