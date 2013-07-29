Суд не зміг обрати Мельнику запобіжний захід

Печерський районний суд Києва не обрав затриманому за хабар ректору Національного університету Державної податкової служби Петру Мельнику запобіжний захід, в засіданні суду оголошено перерву до завтра.

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Як повідомляє сайт громади Приірпіння “Коцюбинське”, у Міністерстві доходів та зборів, співробітники якого брали участь у спецоперації з затримання Мельника, поінформували, що, ректора вишу привезли на засідання суду, незважаючи на те, що 28 липня його госпіталізували через погіршення самопочуття.

Під час судового засідання йому викликали швидку допомогу.

Суд спершу оголосив перерву до 18.00, але через те, що Мельнику нібито не стало краще, засідання відклали до ранку.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким керує.

Затримання вимагача відбувалося в рамках відкритого кримінальної провадження за ознаками ч.4 ст. 368 КК України.

Вчора ТСН повідомила, що в ніч на 28 липня у Мельника діагностували гіпертонічну хворобу. Його доставлено в лікарню швидкої медичної допомоги, де він перебуває спеціально обладнаному блоці з решітками на вікнах та охороняється щільним кордоном міліції.