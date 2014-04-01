ГПУ та СБУ закрили кримінальні провадження щодо Турчинова, Тягнибока і Луценка
Генеральна прокуратура України та Головне слідче управління Служи безпеки закрили кримінальні провадження щодо в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, лідера «Третьої української республіки» Юрія Луценка.
Також були закриті провадження щодо народного депутата Олега Ляшка і лідера Європейської партії України Миколи Катеринчука.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
“Під час мирних акцій протесту на Майдані Незалежності у Києві Головним слідчим управлінням Служби безпеки України розслідувалися кримінальні провадження за фактами дій та закликів, спрямованих на захоплення державної влади, та таких, що загрожують громадському порядку”, - йдеться в повідомленні.
Ці провадження були закриті Генпрокуратурою відповідно до Закону “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань”.
СБУ закрила ці провадження “за відсутністю у їхгніх діях складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ст. 284 КПК України”