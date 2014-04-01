ГПУ та СБУ закрили кримінальні провадження щодо Турчинова, Тягнибока і Луценка

Також були закриті провадження щодо народного депутата Олега Ляшка і лідера Європейської партії України Миколи Катеринчука.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“Під час мирних акцій протесту на Майдані Незалежності у Києві Головним слідчим управлінням Служби безпеки України розслідувалися кримінальні провадження за фактами дій та закликів, спрямованих на захоплення державної влади, та таких, що загрожують громадському порядку”, - йдеться в повідомленні.

Ці провадження були закриті Генпрокуратурою відповідно до Закону “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань”.

СБУ закрила ці провадження “за відсутністю у їхгніх діях складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ст. 284 КПК України”