СБУ видворила російського неонациста

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлнно, що громадянин РФ, член російської неонацистської організації «Чорна сотня» Антон Раєвський, перебуваючи в Одесі та виконуючи завдання спецслужб Росії, намагався створити диверсійно-підривну групу з числа жителів Одеської області для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні.

Здобуто достовірні дані про підготовку іноземцем матеріалів із публічними закликами до розв’язання агресивної війни шляхом вторгнення на територію Одеської області Збройних сил РФ, які дислокуються на території Придністров’я. Вказана група повинна була спровокувати збройний конфлікт на одному із контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Одеською областю.

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Виявлено матеріали, які свідчать про розпалювання міжнаціональної ворожнечі та містять публічні заклики до фізичного знищення українців та євреїв, що проживають в Одесі та області.

З метою недопущення вчинення злочинів, передбачених статтями 161 (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності або ставлення до релігії) та 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України, СБУ видворила іноземця за межі держави та заборонила в’їзд в Україну.