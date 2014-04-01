НАТО призупиняє всю співпрацю з Росією

Міністри закордонних справ країн НАТО висловили спільний осуд незаконних військових дій Росії на українській території та заявили, що не визнають правомірності даної анексії.

"Впродовж останніх 20 років НАТО послідовно працювало заради ближчої кооперації з Росією. Однак, Росія порушила міжнародне законодавство і діяла всупереч принципам Головного документу Ради Євро-Атлантичної Співдружності, угоди між НАТО і Росією, а також Римської Декларація", - зазначається у резолюції міністрів закордонних справ НАТО.

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"Ми вирішили призупинити всю співпрацю між Росією та НАТО у цивільній та військовій сферах. Наш політичний діалог на Раді НАТО-Росія триватиме за необхідності на рівні послів та вище, передусім для обміну поглядами на владнання цієї (кримської) кризи", - говориться у повідомленні.

Наступного разу взаємини з Росією НАТО перегляне в червні.

Також, НАТО заявляє про майбутнє поглиблення двосторонніх програм у Східній Європі.