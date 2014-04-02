Швейцарія обмежила фінансові операції для 33 російських чиновників

На території Швейцарії введені обмеження на фінансові операції 33 офіційних осіб з Росії, щодо яких Європейський союз раніше ввів санкції (сама Швейцарія не входить до ЄС). Про це йдеться в повідомленні Державного секретаріату економіки Швейцарії (СЕКО), повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як наголошується в матеріалах СЕКО, йдеться не про санкції, а заходи, націлені на те, щоб виключити можливість обходу санкцій. Заходи набирають чинності у середу о 18:00 (20:00 мск). "Зазначені особи не зможуть перевести в Швейцарії свої активи, які є у них за межами ЄС. А переведення активів з країн ЄС вже виключено, адже вони заморожені згідно з санкціями ЄС", - йдеться в повідомленні відомства, яке в даній ситуації виступає виконавцем рішення, прийнятого урядом.

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У списку значаться спікер Держдуми Сергій Наришкін, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін.

Минулого тижня уряд Швейцарії ухвалив рішення, що залишає за собою право повторити санкції, введені Сполученими Штатами і Європейським союзом щодо Росії, проте це рішення буде залежати від того, як далі розвиватимуться події в Україні. Як відзначали в уряді, Швейцарія прийме всі необхідні заходи для запобігання того, щоб її територія використовувалася для ухилення від санкцій, накладених міжнародним співтовариством.