Прикордонники заявляють про можливі провокації на кордоні Донеччини 4-5 квітня

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, 4-5 квітня в Новоазовському районі заплановані акції протесту, спрямовані на подальшу дестабілізацію ситуації в регіоні шляхом штучного створення перепон в русі через державний кордон України.

Держприкордонслужба звертається до учасників та організаторів даних заходів з проханням утриматися від участі в незаконних акціях та нагадуванням, що, відповідно до ст. 341 Кримінального кодексу України, дії щодо перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ та організацій караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням чи позбавленням волі терміном на 3 роки, а вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкоджання виконання ним службових обов’язків, відповідно до ст. 343 ККУ, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 3 місяців.Читайте такожРосія планує провокації у південно-східних регіонах України на початку травня

Держприкордонслужба України закликає всіх бути свідомими громадянами своєї держави, не допускати порушення чинного законодавства та не перешкоджати прикордонникам у несенні служби і не створювати додаткових перешкод у перетині кордону громадянам, транспортним засобам та вантажам.

У разі організації незаконних заходів на державному кордоні України Держприкордонслужба спільно з представниками правоохоронних органів змушена буде застосувати вичерпних заходів щодо локалізації акцій та забезпечення нормального функціонування пунктів пропуску та інших підрозділів.