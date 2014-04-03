МЗС ще не отримав від Росії оригіналів документів про припинення дії угод щодо ЧФ РФ у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу директор першого територіального департаменту МЗС України Микола Дорошенко.

“Оригіналів цих документів ми ще не отримали”, - сказав він.

За словами Дорошенка, МЗС готує юридичну відповідь та обгрунтування позиції України з цього питання, яка буде доведена російській стороні ближчим часом.

Він зазначив, що 28 березня МЗС отримав електронну версію ноти МЗС Російської Федерації, проте оригіналу цієї ноти немає. “2 квітня також надійшла факсова версія ноти від Російської Федерації про те, що вони припинили дію угод. Формулювання різне - спочатку денонсація, а тут припинення дії угод”, - сказав Дорошенко.Читайте такожУкраїна не збирається денонсувати жодну з угод щодо ЧФ РФ

За його словами, щодо виведення техніки російська сторона зазначила у ноті, що пропонує розпочати консультації з цього питання. “Наскільки мені відомо, фахівці Міністерства оборони вже працюють з відповідними службами у визначенні схем і правил виведення техніки”, - додав Дорошенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в МЗС України заявили, що Україна оскаржуватиме в міжнародних судах рішення Росії про денонсацію угод про перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

2 квітня президент Росії Володимир Путін підписав закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».

Сьогодні, 3 квітня, у МЗС Росії заявили, що направили ноту Посольству України в РФ про денонсацію угод про перебування Чорноморського флоту на території України. «2 квітня 2014 року Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило ноту Посольству України в Російській Федерації й повідомило про набуття чинності 2 квітня 2014 року Федерального закону «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», - йдеться в повідомленні.Читайте такожУкраїна не збирається денонсувати жодну з угод щодо ЧФ РФ

Заявляється, що тим самим російська сторона, грунтуючись на статтях 61 і 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, повідомила українську сторону про припинення дії таких міжнародних договорів: Угода між Російською Федерацією та Україною про параметри розподілу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року; Угода між Російською Федерацією та Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року; Угода між урядом Російської Федерації та урядом України про взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом Чорноморського флоту й перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, від 28 травня 1997 року; Угода між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року.

«У згаданій ноті сказано, що міністерство розглядає її як офіційний акт про припинення дії вищеперелічених міжнародних договорів, передбаченого пунктом 2 статті 67 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року», - йдеться в угоді.Читайте такожМЗС РФ вручило ноту Україні про денонсацію угод щодо ЧФ

При цьому в ноті зазначається, що міністерство виходитиме з того, що припинення дії вищеперелічених міжнародних договорів не зачіпає фінансових зобов'язань, що виникли в період їх дії, і підлягають погашенню та підтверджує готовність до того, щоб шляхом переговорів з українською стороною вирішити питання, пов'язані з практичними наслідками припинення їх дії.

Російська сторона підтвердила також готовність до передачі українській стороні військового майна ЗСУ, що залишилося в Криму.