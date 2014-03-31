МЗС України висловлює категоричний протест РФ у зв'язку із перебуванням Медведєва у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“МЗС України у переданій сьогодні ноті висловила категоричний протест російській стороні, наголосивши, що перебування офіційної особи іноземної держави на території України без відповідного та завчасного узгодження з українською стороною є грубим порушенням існуючих норм міждержавного спілкування та усталеної практики міжнародного протоколу”, - сказав Перебийніс.Читайте такожМедведєв вже почав підготовку до будівництва мосту через Керченську протоку

Він зауважив, що МЗС України і надалі не залишатиме поза увагою такі відверто провокаційні та антиукраїнські кроки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, Медведєв провів засідання уряду РФ в анексованому Криму.