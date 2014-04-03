НАТО не розглядає приєднання України - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі польського радіо TOK FM.

"НАТО хоче мати у своїх лавах лише тих, хто насправді хоче бути членом Альянсу та хто збільшує безпеку цього об'єднання, тому теми України в НАТО на сьогодні немає", - сказав він.

Читайте такожПольща вважає реальною подальшу агресію Росії в УкраїніНа думку Сікорського, Росія може планувати захоплення південносхідних областей України і це є її ціллю, про що напередодні говорив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав.

"Ви уявляли три місяці тому, що Росія захопить Крим?", - заявив Сікорський, відповідаючи на запитання, чи вважає він реальною таку загрозу.

Міністр додав, що Польща не планує найближчим часом спільних військових навчань з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Брідлав заявив, що накопичені на східному кордоні України російські війська готові до агресії та можуть досягнути своїх цілей за 3-5 днів.

2 квітня ввечері в ефірі програми «Шустер Live» в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сказав, що не виключає вступу України до НАТО, до чого, за його словами, країну штовхає Росія.

«Росія дуже боїться, щоб Україна вступила в НАТО. Це для них одна із фобій. В той же час, саме Російська Федерація своєю агресією, своїми діями, своїми військами, які постійно знаходяться на кордонах з нашою країною, наполегливо штовхає Україну до НАТО», - сказав Турчинов.