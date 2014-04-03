Порошенко: Уряд повинен зобов'язати «Нафтогаз» судитися з «Газпромом»

З такою ініціативою до Кабінету міністрів звернувся народний депутат Петро Порошенко після того, як російський уряд вирішив скасувати «нульове мито на газ для України», або так звану харківську знижку, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Порошенко підкреслив, що оголошена ціна в розмірі 485 доларів негативно впливає на українську економіку, знижує конкурентоздатність вітчизняних товарів на зовнішніх та внутрішньому ринках, змусить і надалі підвищувати вартість газу для домогосподарств та теплокомуненерго.

«Умови контракту 2009 року, - зазначив Порошенко, - не відповідають ринковим реаліям, що склалися на європейському ринку. Сам контракт підписувався умовах грубого тиску та шантажу Росії по відношенню до України та Євросоюзу».

Читайте такожРосія піднімає ціну газу для України до $485

На переконання Порошенка, судячи з непоодиноких прецедентів, у «Нафтогазу» є всі шанси виграти судовий процес. «Європейські компанії отримували в такий спосіб суттєві знижки від «Газпрому». Іноді «Газпром» погоджувався на них, аби уникнути безпосередніх судових розглядів. Як приклад, 2012 року польська газова компанія PGNiG добилася від «Газпрому» знижки до 15% без жодних політичних умов – та ще й заднім числом», - зауважив Порошенко.

«В теперішніх умовах, - вважає Порошенко, - коли Росія та її провідні компанії знаходяться під загрозою ще глибших економічних санкцій з боку ЄС, а наша правова позиція є обгрунтованою та бездоганною, саме час добитися справедливості в незалежному суді».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, голова «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації в зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте такожУкраїна в квітні планує купити до 2 млрд кубів російського газу

Напередодні, 2 квітня, голова Мінфіну України Олександр Шлапак зазначав, що Мінфін очікує підвищення ціни на газ, що імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною та Росією про базування Чорноморського флоту в Криму. При цьому він підкреслив, що Україна не визнає денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються, і в такому разі має право говорити про денонсацію, приміром, газових угод 2009 року.