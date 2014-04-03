46 кримських суддів попросили про переведення на материкову Україну

46 із 492 кримських суддів попросили про переведення на роботу з півострова на материкову частину України.

Про це сьогодні сказав голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Самсіна, суддів переводитимуть у суди, де зараз є вакантні місця. Здебільшого фахівці, які втратили роботу, просять про переведення до міст, у яких живуть їхні родини.

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Після анексії Криму виникла проблема з фінансуванням, відзначає Самсін, адже грошей для таких кроків зараз не передбачено. Відтак, Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендуватиме збільшити чисельність суддів на материковій частині України і виділити для них додаткові гроші.

«Основне питання, крім всього іншого, – це наше фінансове забезпечення. За нами ж сім’ї, їх треба чимось забезпечувати. А коштів ми уже другий місяць не отримуємо, і за місцем проживання у Севастополі вже не отримуватимемо», - розповів суддя Апеляційного суду Севастополя Микола Юненко.