Онопенко заявляє, що з Криму на материкову Україну готові перевестись 5-10% суддів

Екс-голова Верховного Суду України, голова Ради суддів Василь Онопенко заявляє, що з Криму на материкову частину Україну готові перевестись для подальшої роботи близько 5-10% суддів від їхньої загальної кількості на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Онопенко заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

“Тиск на них іде страшенний, близько 5-10% поки що хочуть перевестися”, - сказав Онопенко.

Він також зауважив, що розмовляв з в.о. президента України, головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим та головою парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Сергієм Ківаловим з приводу можливого працевлаштування кримських суддів в інших регіонах.

За словами Онопенка, Турчинов і Ківалов запевнили його, що докладуть усіх зусиль для працевлаштування тих кримських суддів, які побажають перевестися, але є ще питання щодо наявності вакансій.