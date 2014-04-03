В СБУ назвали нісенітницею заяву про 25 українських терористів в Росії

20:34, 03 квітня 2014
Політика
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У СБУ називають нісенітницею заяви російських ЗМІ про підготовку 25 так званих українських терористів.

В СБУ назвали информацию НТВ

В Службі безпеки України називають нісенітницею заяви російських ЗМІ про підготовку та інструктаж 25 начебто затриманих громадян України, троє з яких назвались представниками «Правого сектору», щодо скоєння терактів на території РФ.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ.

«Ми нісенітниці не коментуємо», - зазначили в СБУ.

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