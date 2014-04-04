"Топаза" залишили під домашнім арештом

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Харкова Ольга Вороніна.

За її словами, відповідне рішення 3 квітня виніс Апеляційний суд Харківської області.

Вороніна зауважила, що суд відхилив апеляцію захисту Кромського, не дозволивши матері взяти його на поруки.

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При цьому суд зобов’язав Кромського носити електронний браслет та здати всі документи, що дають йому право на виїзд за кордон.

За словами Вороніної, таким чином суд частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 1 березня після мітингу прихильників міської влади на площі Свободи кілька тисяч людей почали штурм облдержадміністрації, де забарикадувалися активісти харківського Євромайдану. Учасники штурму прорвалися у приміщення через вікна та кілька входів. Постраждали більше 100 активістів Євромайдану. Деякі з них були поранені із травматичної зброї.

Слідчі органи Харкова відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

29 березня райсуд Харкова обрав запобіжний захід для Кромського, який 1 березня брав участь у штурмі облдержадміністрації, у вигляді домашнього арешту.