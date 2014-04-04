Солдати РФ сокирами ламають військову техніку, яку повернуть Україні - ЗМІ

Список української техніки, яку віддає Росія, весь час змінюється, але та, яку точно відправляють на метрик, повністю виведена з ладу російськими солдатами.

Про це "Українській правді" розповів український військовий, який перейшов на російський бік.

"Список техніки, яку нам віддають російські військові, весь час змінюється, на даний момент чітко відомо, що нам не повернуть 27 бензовозів, 3 польових авторемонтних майстерень, техніку продовольчої служби - польові кухні і т.ін.", - сказав співрозмовник.

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"Склади недоторканних запасів з продовольством розграбовані, також в руки окупантів потрапила велика кількість української військової форми та спорядження", - додав співрозмовник.

Та техніка, яку відправляють на материкову частину України, повністю виведена з ладу. Принаймні це стосується техніки з автомобільного батальйону, який розміщено у Бахчисараї.

"Ламали техніку російські солдати, у двигунах з допомогою сокири ламали все, що можна", - додав співрозмовник.