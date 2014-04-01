У Криму українську військову техніку підготували до відправки на материк
15:08, 01 квітня 2014Політика
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У Криму українську військову техніку підготували до відправки на материк.
Українські танки
Нагадаємо, сьогодні планують узгодити графік передислокації всіх видів військ Збройних сил України з території Криму.
Натомість на півострів продовжує прибувати россійська військова техніка.
Дивіться фотогалерею української військової техніки
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