У Криму українську військову техніку підготували до відправки на материк

15:08, 01 квітня 2014
Політика
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У Криму українську військову техніку підготували до відправки на материк.

Танки

Нагадаємо, сьогодні планують узгодити графік передислокації всіх видів військ Збройних сил України з території Криму.

Натомість на півострів продовжує прибувати россійська військова техніка. 

Дивіться фотогалерею української військової техніки

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