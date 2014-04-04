Півтори тисячі українців із західною освітою готові безкоштовно працювати у Кабміні - ЗМІ

Вони прагнуть боротися з корупцією та бюрократією і піднімати країну на ноги, але владі це не потрібно.

Лише кілька міністерств нового Кабміну погодилися взяти на фактично безкоштовну роботу висококваліфікованих спеціалістів. Це Міністерство освіти Сергія Квіта та Міністерство економіки Павла Шеремети, за інформацією Фокус повідомляє ТСН.

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На сьогодні вже 1,5 тисячі спеціалістів із дипломами Гарварда, Оксфорда, Колумбійського та інших провідних світових університетів висловили готовність безкоштовно працювати на благо України.

Вони готові відмовлятися від тисяч доларів зарплати, щоб побороти корупцію в країні. Але це нікому не потрібно. "Для багатьох із нас це продовження Майдану", - пояснюють спеціалісти своє рішення працювати в держорганах.

Але поки що влада лише на словах підтримує ініціативу кваліфікованих українців. В реальності корумпована та бюрократична система не хоче користуватися послугами українців, які виховані в умовах відсутності корупції та вважають її ганебною. Винятки: Мінекономіки, МОН та МВС. Відомство Шеремети шукає спеціалістів ІТ-сфери та дерегуляції, Квіт активно співпрацює з юристами із західною освітою, щоб цивілізовано і швидко побороти корупцію в освіті. Також МВС Авакова кличе кваліфікованих юристів. Інші міністерства відмовчуються та ігнорують людей, які можуть боротися з корупцією.

Разом з тим, українська система настільки бюрократизована та закостеніла, що побороти її людям навіть із західною освітою буде дуже непросто. Тут вони зіткнуться з людським фактором, – старі чиновники будуть протидіяти, – і з тим, що система ставитиме їм палки в колеса, пише видання.