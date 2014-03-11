Міносвіти планує публікувати свій бюджет онлайн

Про це повідомляється на сайті установи.

Зокрема, в міністерстві планують запровадити прозору бухгалтерію та публікувати бюджет МОН on-line, провести спеціальний фінансовий аудит, мінімізувати державні витрати на забезпечення діяльності міністра, заступників міністра та керівників структурних підрозділів міністерства й підпорядкованих йому інституцій.

Читайте такожМіносвіти скоротить викладацьку бюрократію - КвітТакож у міністерстві мають намір забезпечити прийняття нового Закону “Про вищу освіту”, розробленого групою під керівництвом ректора КПІ Михайла Згуровського.

Крім того, у програмі є пункти про "Забезпечення викладання державною мовою, а також мовами національних меншин" і "Підтримку використання англійської мови у навчальному процесі та наукових дослідженнях"