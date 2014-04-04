Ештон закликає РФ відвести війська від кордону України
Вона відзначає, що з боку Росії має бути розуміння, що народи мають право самостійно робити власний вибір.
Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон закликає Росію до деескалації ситуації та відведення військ від східного кордону України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС в Афінах.
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”Як ви знаєте, Росія є нашим великим сусідом, і ми в цій ситуації очікуємо двох речей. По-перше, деескалації. Ви розумієте, що це означає з точки зору дислокації військ... Ми уважно стежимо за тим, що відбувається. Заяви про відведення військ не підтверджуються з боку НАТО. І важливо, щоб Росія продемонструвала, що вона справді серйозно ставиться до деескалації відведенням своїї військ. Ми сподіваємось, що це відбудеться. Ми й далі будемо пильно стежити за розвитком ситуації”, - сказала Ештон.
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”По-друге, має бути розуміння (з боку Росії), що народи мають право самостійно робити власний вибір, і ми не визнаємо анексії Криму. Ми також маємо уважно подумати над майбутнім наших відносин з Росією і нашими партнерами на Сході”, - додала Ештон.