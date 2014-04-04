Наступного тижня Рада може звільнити голів судів, членів ВРЮ та ВККС

Глава Люстраційного комітету при Кабміні Єгор Соболєв наполегливо просить Верховну Раду та правлячу коаліцію вже наступного тижня ухвалити закон, який передбачає не лише перевірку суддів, які санкціонували терор проти активістів Майдану, але й передбачає звільнення всіх членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це політик заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV, передає портал "Коментарі".

«Це ті органи, які підбирали нинішніх суддів, які ними керували, і які зараз не можуть перебудуватися. Це кивалово-кравецькі органи, які досі працюють», - підкреслив він.

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Крім того, законопроект передбачає звільнення всіх голів та їх заступників всіх судів. «Тому що кожен суддя, який ухвалював неправосудні рішення, на зустрічі з цим прокурором розповість, що його зобов'язав це зробити голова суду», - зазначив Соболєв.

«Дуже важливо почати саме з суддів, тому що без правосуддя неможливо побудувати успішну державу. Це ключовий крок», - заявив глава Люстраційоного комітету.

У свою чергу, віце-президент Асоціації юристів Олексій Резніков, наполягає, що судді, які ухвалювали неправомірні рішення, повинні бути відсторонені від виконання обов'язків вже сьогодні, до прийняття закону, оскільки процедура його прийняття і вступу в силу може зайняти час.

За його словами, це має право зробити Верховна Рада України своєю постановою. Він нагадав, що судді, які приймали неправомірні рішення про арешти активістів Євромайдану, досі виконують свої обов'язки і виносять рішення. Зокрема суддя Голосіївського районного суду у м. Києві Калініченко, щодо якої Вищою кваліфікаційною комісією відкрито дисциплінарне провадження.

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Зі свого боку, міністр юстиції України Павло Петренко запевнив, що стосовно суддів, які виносили неправосудні рішення, подані заяви до Генеральної прокуратури і скарги до ВККС. «Я особисто подав скарги до Вищої кваліфкомісії. Щодня вони відкривають виробництва: проти судді Царевич, судді Малтновськой, судді Кравця, який забороняв збиратися на Майдані, судді Калініченко. Ми це робимо, не чекаючи закону», - підкреслив міністр.

На думку Олексія Резнікова, суддів необхідно негайно змінити ще й для того, щоб не виявилося, що судити вбивць, які розстрілювали учасників Майдану, будуть ті ж судді, які судили активістів. «Ми повинні бути впевнені у справедливості суду над тими, хто розстрілював Майдан. Щоб нам знову не підсунули козлів відпущення», - заявив Олексій Резніков.