Мін'юст ініціює перевірку всіх суддів

Петренко послався на ініціативу розробити спеціальний законопроект, який, однак «не може бути каральним і не повинен застосовуватися для переслідування представників суддівського корпусу, адже в судовій системі є багато чесних і порядних суддів». Цей документ передбачатиме, зокрема, створення змішаної комісії, в яку увійдуть діючі судді та судді у відставці, члени парламенту (фахівці у галузі права, 5 осіб), представники громадськості (2-3 людини), а також члени Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (орієнтовна квота - 10 осіб).

При цьому міністр юстиції уточнив, що ці відповідальні за формування суддівського корпусу органи будуть представлені в спеціальній комісії лише після того, як буде оновлено їх складу. Основним завданням цього спеціально створеного органу буде перевірка судових рішень, які приймалися під час проведення масових акцій протесту; а також тих, які були опротестовані українськими громадянами в Європейському суді з прав людини.

«Необхідно дати відповідь суспільству, чому такі судді досі працюють в судовій системі», - уточнив пан Петренко. Також будуть перевірені рішення суддів, які порушують виборчі права громадян. Очікується, що перевірка буде проведена протягом 6 місяців.

Також Павло Петренко зазначив, що протягом 1 року пропонується провести переатестацію суддівського корпусу. Новий закон буде передбачати і те, що судді, які займають адміністративні посади в судах (мова йде про вищих спеціалізованих, апеляційних судах та перших інстанціях), на які вони були призначені після 1 липня 2010 року, повинні будуть піти з займаної посади на час проведення перевірки.

Крім цього, законодавці планують внести зміни в процедуру скликання З'їзду суддів та обрання делегатів. Пропонується, щоб кожен суд представляв один делегат - суддя, який займає адміністративну посаду в суді. Зміни будуть внесені і механізм призначення суддів на адміністративні посади в судах. Пропонується керівників вищих і апеляційних судових інстанцій обирати колективами відповідних судів таємним голосуванням, а судів першої інстанції - призначати радою суддів.