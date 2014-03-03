Мін'юст ініціює перевірку всіх суддів
Судову систему необхідно очистити та відновити довіру до неї. Таку заяву новий міністр юстиції Павло Петренко зробив на засіданні Ради суддів України.
Петренко послався на ініціативу розробити спеціальний законопроект, який, однак «не може бути каральним і не повинен застосовуватися для переслідування представників суддівського корпусу, адже в судовій системі є багато чесних і порядних суддів». Цей документ передбачатиме, зокрема, створення змішаної комісії, в яку увійдуть діючі судді та судді у відставці, члени парламенту (фахівці у галузі права, 5 осіб), представники громадськості (2-3 людини), а також члени Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (орієнтовна квота - 10 осіб).
При цьому міністр юстиції уточнив, що ці відповідальні за формування суддівського корпусу органи будуть представлені в спеціальній комісії лише після того, як буде оновлено їх складу. Основним завданням цього спеціально створеного органу буде перевірка судових рішень, які приймалися під час проведення масових акцій протесту; а також тих, які були опротестовані українськими громадянами в Європейському суді з прав людини.
«Необхідно дати відповідь суспільству, чому такі судді досі працюють в судовій системі», - уточнив пан Петренко. Також будуть перевірені рішення суддів, які порушують виборчі права громадян. Очікується, що перевірка буде проведена протягом 6 місяців.
Також Павло Петренко зазначив, що протягом 1 року пропонується провести переатестацію суддівського корпусу. Новий закон буде передбачати і те, що судді, які займають адміністративні посади в судах (мова йде про вищих спеціалізованих, апеляційних судах та перших інстанціях), на які вони були призначені після 1 липня 2010 року, повинні будуть піти з займаної посади на час проведення перевірки.
Крім цього, законодавці планують внести зміни в процедуру скликання З'їзду суддів та обрання делегатів. Пропонується, щоб кожен суд представляв один делегат - суддя, який займає адміністративну посаду в суді. Зміни будуть внесені і механізм призначення суддів на адміністративні посади в судах. Пропонується керівників вищих і апеляційних судових інстанцій обирати колективами відповідних судів таємним голосуванням, а судів першої інстанції - призначати радою суддів.