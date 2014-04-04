Керівництво ПР пропонує виключити Тігіпка з партії за "завдану шкоду"

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Партії регіонів.

«Президія Політради рекомендувала на черговому засіданні розглянути питання про відповідальність Сергія Тігіпка за порушення Статуту Партії регіонів - невиконання рішення другого етапу XIV з'їзду і заподіяння своїми діями шкоди репутації партії. Також рекомендувала виключити його з лав партії», - наголошується в документі.

У ПР нагадали, що 29 березня в ході другого етапу XIV з'їзду партії за результатами праймеріз переміг Михайло Добкін. За його кандидатуру проголосували 315 делегатів з'їзду. Кандидатуру Сергія Тігіпка підтримали 35 делегатів, Юрія Бойка - 15, Олега Царьова - 1 делегат.

Як повідомляв УНІАН, Тігіпко звинуватив Бориса Колеснікова в одноосібному вирішенні виключити з партії голів семи облпарторганізації та Київської міської.

«Це ціна відмови від підтримки кандидата Добкіна», - заявив він і кваліфікував це як «початок репресій в ПР».

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На його переконання, «новоявлені керівники, які представляють одне фінансово-промислове угруповання і один регіон, намагаються нав'язати свою волю іншим партійцям з усієї України».

Сьогодні на сайті Партії регіонів з'явилося повідомлення про те, що президія Політради дійшла висновку про необхідність припинити повноваження керівників 7 обласних парторганізацій, в тому числі й Київської міської.