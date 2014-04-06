НАТО збільшить військову присутність у Польщі – Туск

Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск в ефірі одного з польських телеканалів, повідомляє Радіо Свобода.

Також повідомляється, що США планують збільшити кількість своїх військових на авіабазі «Михаїл Когелнічану», розташованій на сході Румунії.

Про це президент Румунії Траян Бесеску повідомив у листі до парламенту країни. За його словами, до 1000 військових, які вже перебувають на цій базі, мають приєднатися ще 600.Читайте такожАсамблея НАТО припинила співпрацю з Росією через анексію Криму

Також Вашингтон просить свого союзника по НАТО про розміщення на авіабазі додаткових одиниць авіатехніки для виконання «особливих місій».

Авіабаза «Михаїл Когелнічану» розташована неподалік від кордону з Україною. Чи мається на увазі під «особливими місіями» якісь пов’язані з Україною дії, в листі президента Румунії не йдеться.