Сепаратисти проводять у Харкові три окремих мітинги

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи в центрі Харкова проходять щонайменше три окремих мітинги. Перед пам'ятником В.Леніну зібралися два мітинги — Українського східного блоку та громадської організації “Боротьба”.

Учасники мітингу “Боротьби” тримають прапори СРСР, України, георгіївський стяг а також транспаранти з написами “Никаких выборов без референдума», «Нет мобилизации, войне. Матери, жены, дети».

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Організатор цього мітингу, один з координаторів руху “Боротьба” Денис Левін закликав учасників заходу до дня єдиних дій та наголосив на необхідності проведення акції громадянської непокори. Левін підкреслив, що учасники мітингу насамперед вимагають проведення референдуму, а також наполягають на припиненні мобілізації. “Наш пікет проти мобілізації і за проведення референдуму. Жодних виборів без референдуму”, - сказав Левін. За його словами, учасники мітингу “Боротьби” проведуть пішу ходу від площі Свободи до Південного вокзалу, де проведуть ще одну акцію з вимогою заборони пересування військових вантажів залізницею.

Поруч із мітингом руху “Боротьба” проходить мітинг Українського східного блоку. Учасники цього заходу вимагають проведення референдуму за федералізацію та надання російській мові статусу державної. Учасники мітингу тримають прапори Росії, СРСР, георгіївські стяги. Представник Українського східного блоку Єгор Логвінов наголосив, що російській мові повинен бути наданий статус першої державної мови. Він також зауважив, що учасники цього мітингу вимагають проведення референдуму за федералізацію для всіх південно-східних областей України. “Мир, закон, порядок і референдум для всього південного сходу, а якщо вийде, то для всієї України”, - сказав Логвінов.

Третій мітинг проходить у центрі площі Свободи. Його учасники тримають прапори Росії, СРСР, та об'єднання “Юго-восток”, яке організувало цей захід. Крім того, учасники цього мітингу тримають плакати з написами “НАТО нет”, “Союзу братских народов быть», а також скандують “Росія”, “Референдум”. Учасники цього мітингу також вимагають проведення референдуму за федералізацію та надання російській мові статусу державної. Організатори цього мітингу планують провести ходу до генконсульства Росії в Харкові.

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Окремою групою на площі Свободи стоять кілька десятків прихильників руху монархістів. Вони тримають прапори Російської федерації, політичної партії “Русское единство” та жовто-чорно-білий прапор монархістів. Учасники цього мітингу наполягають на відтворенні російської імперії.

В цілому на площі Свободу у всіх заходах беруть участь близько 2 тисяч людей. Майже всі з них мають прикріплені до одягу георгіївські стрічки. Жоден з організаторів мітингів не зміг зрозуміло пояснити, чому мітинги проходять окремо один від одного.