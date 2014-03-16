У Харкові розпочався референдум-віче про федералізацію

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам'ятника Леніну учасникам мітингу роздають бюлетені для голосування під назвою «Референдум про економічну федералізацію і самовизначення Харкова і Харківської області».

До бюлетеня внесено три питання, на які можна відповісти «за» або «проти».

Перше питання звучить так: «Економічна федералізація. Це можливість регіону самостійно вирішувати, куди витрачати свої кошти».

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Друге питання: «Народовладдя. Це означає, що влада підкоряється волі народу не лише під час виборів, а упродовж усього часу її діяльності».

Третє питання: «Мовний суверенітет. Це право народу і особи на збереження, розвиток і використання рідної мови».

Внизу бюлетеня учасникам голосування пропонується вказати своє прізвище, ім'я, по батькові, поставити підпис, а також за бажанням вказати номер паспорта або номер телефону.

Бюлетені учасникам референдуму пропонують кинути у мішки, які за площею носять добровольці.

У ці хвилини на площі Свободи перебувають дві групи людей - безпосередньо біля пам'ятника Леніну стоять близько тисячі чоловік з прапорами Росії, Радянського Союзу, України, георгіївськими стрічками і транспарантами: «Наша батьківщина - СРСР», «Це наша земля, нам і вирішувати», «Та об'єднанню слов'ян!». Учасники заходу скандують: «Росія!», «Путін!», «Проти фашистів, проти олігархів!».

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Друга група людей, також близько тисячі чоловік, знаходиться на вулиці Сумській з другого боку площі Свободи безпосередньо перед будівлею облдержадміністрації. На проїжджій частині вулиці Сумської вони розгорнули 100-метровий прапор РФ. Також вони тримають прапори із зображенням герба Харкова, прапори Росії, України і Білорусі. Люди скандують: «Росія!», «Референдум!», «Путін!».

Ця група людей розібрала металеву огорожу, якою по периметру була захищена площа Свободи.

Вхід до будівлі ОГА охороняють кілька сотень міліціонерів у повному спорядженні.