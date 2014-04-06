У Харкові проходить мітинг Євромайдану, активістів записують до самооборони

Як передає кореспондент УНІАН, люди, які традиційно зібралися перед пам'ятником Т.Шевченку на вулиці Сумській, тримають національні прапори та транспарант з написом “Yes ЄС”. Більшість учасників мітингу мають прикріплені до одягу жовто-сині стрічки. Учасники заходу засуджують агресивну політику Росії стосовно України, виступають за єдність держави та проти війни.

За словами координатора харківського Євромадану Володимира Чистиліна, місцевий Євромайдан також продовжує формувати громадянське суспільство.

“Ми виступали з першого дня як Євромайдан за європейський Харків, за зміну системи. Ми говорили про це, навіть коли були штурми на Грушевського. Наше завдання не поміняти Добкіна на Балуту, Януковича на Тимошенко. Завдання — поміняти систему, створити громадянське суспільство, європейський Харків як такий”, - сказав Чистилін.

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Зараз на Євромайдані в Харкові проходить музичний концерт “Лівобережний рок-2”, у якому беруть участь гурти з Харкова, Полтави, Сум та Києва. На мітингу також проходить запис добровольців до самооборони Євромайдану. Крім цього, на майданчику біля пам'ятника Т.Шевченку встановлений синьо-жовтий стенд, на якому всі бажаючі можуть взяти участь у складанні пазлу з карти Харкова. Активісти зауважили, що цей захід має показати всім, що Харків — це частина України.

Планується, що учасники мітингу наприкінці заходу вишикуються вздовж вулиці Сумської взявшись за руки. За словами організаторів, ця акція має символізувати єдність України.