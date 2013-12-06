На Євромайдані в Харкові невідомі відібрали в організаторів генератор

Про це кореспондентові УНІАН повідомив співорганізатор харківського Євромайдану Дмитро Пилипець.

За його словами, вчора, 5 грудня, близько 20.30 після закінчення щоденної акції Євромайдану, яка проходить перед пам’ятником Шевченка на вулиці Сумській, організатори заходу відвезли орендоване звукове обладнання та електрогенератор до приміщення по вулиці Римарській, 18, де воно зберігається.

Пилипець додав, що на вулиці до активістів Євромайдану під’їхала тентована «Газель» із штучно забрудненими номерами. Із «Газелі» вийшли четверо чоловіків, ще близько чотирьох чоловіків, найімовірніше, знаходилися поблизу.

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Нападники відштовхнули двох активістів Євромайдану, які привезли обладнання, погрожуючи їхньому життю та здоров’ю, вивантажили електрогенератор, «закинули його в «Газель» та поїхали», повідомив Пилипець.

Активіст наголосив, що ніхто з активістів харківського Євромайдану не постраждав.

Пилипець зауважив, що одразу ж на місце злочину була викликана міліція, однак правоохоронців «не було більше години». По приїзді міліціонери склали протокол і взяли пояснення у свідків.

Пилипець скептично поставився до ймовірності знайдення міліцією викраденого обладнання та можливості покарання винних.

У той же час він підкреслив, що, незважаючи на відсутність електрогенератора, харківський Євромайдан буде продовжуватися у звичайному режимі – люди збиратимуться перед пам’ятником Шевченка щодня о 18.00.