У Харкові сепаратисти кидають в активістів Євромайдану вибухові пакети та каміння

Як передає кореспондент УНІАН, колона антимайданівців на вулиці Сумській біля драмтеатру ім. Шевченка оточила групу з десяти осіб - прихильників Євромайдану.

У свою чергу, міліціонери спробували оточити щільним кільцем євромайданівців і відвести їх від розлюченого натовпу. У прихильників Євромайдану летіли петарди, вибухові пакети та каміння.

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З боку провулка від вулиці Римарської правоохоронці підігнали конвойний автомобіль, куди за допомогою співробітників спецпідрозділу «Грифон» насилу завели прихильників Євромайдану. Однак антимайданівці заблокували конвойний автомобіль і почали його розхитувати. До місця подій прибули кілька десятків міліціонерів у повному спорядженні, у деяких з них є помпова зброя. Не зважаючи на це, антимайданівці продовжують блокувати міліцейський автомобіль. До провулку між вулицями Сумською і Римарською прибули кілька автобусів з правоохоронцями і кілька «карет» швидкої допомоги. Сепаратисти продовжують блокувати конвойний транспорт, скандуючи «Беркут».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові агресивно налаштовані проросійські активісти пікетували генконсульство Росії та Польщі.