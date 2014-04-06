Аваков заявив, що МВС не стрілятиме у "купку проплачених провокаторів"

Путін та Янукович замовили і оплатили черговий виток сепаратистських заворушень на сході країни - Луганську, Донецьку, Харкові.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Людей зібрали небагато, але агресивність зашкалює. У Донецьку до натовпу штурмуючих будівлю завели багато дітей і жінок. Провокують перехід конфлікту у кров та жертви", - пише Аваков.

Читайте такожОпубліковано відео, як активісти Євромайдану в Харкові йдуть "коридором ганьби"

Аваков звернувся до сепаратистів і зазначив, що ситуація буде повертатися під контроль без крові.

"Така команда правоохоронцям - це правда. Але правда і в тому, що терпіти свавілля провокаторів пацифістськи ніхто не буде. Організаторів і підбурювачів відповідальність наздожене", - заявив він.

Також міністр підкреслив, що МВС не стрілятиме в людей - "у купку проплачених провокаторів" - серед протестувальників багато обдурених, багато прийшли за гроші. При цьому він зазначив, що жорсткий підхід буде застосовано до всіх, хто безпосередньо веде напад на державні будівлі, на правоохоронців та інших людей.

"Простою людською мовою скажу всім, хто щиро переживає - все, що потрібно і можливо робиться. Припиніть лайку та істерики. Вони хочуть цього. Я ж вам кажу - витримаємо, все буде приведено до порядку. Підтримуйте, стабілізуйте - не розгойдуйте човен ще більше. Це останні конвульсії банди", - пише Аваков.

Читайте такожУ Харкові активістів Євромайдану врятували від сепаратистів, у кількох розбито обличчя

Міністр запевнив, що всі силовики зранку на робочих місцях і намагаються стабілізувати ситуацію.

"Упевнений, іншого не буде. Чому? Тому, що ні Донецьк, ні Харків, ні Луганськ не хочуть бути буферною прифронтовою зоною. Схід хоче та стабільності! І на цю стабільність будемо працювати - відсікаючи маргінез", - резюмував Аваков.