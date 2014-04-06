Через провокації сепаратистів на Сході України Турчинов терміново скликав силовиків
19:25, 06 квітня 2014Політика
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Олександр Турчинов взяв під свій особистий контроль ситуацію, що склалася в Донецькій та Луганській областях через виступи сепаратистів.
Турчинов скликав силовиків
Про це повідомляється на сайті парламенту.
У зв’язку з подіями у Донецькій та Луганській областях Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України скасував свій робочий візит до Литви, де він мав брати участь у Конференції голів Парламентів країн-членів ЄС.
О.Турчинов скликав термінову нараду керівників силових міністерств та відомств та взяв під свій особистий контроль ситуацію, що склалася у Донецькій та Луганській областях через виступи сепаратистів.
Як відомо, у неділю у Донецьку та Луганську тривають сепаратистські мітинги, внаслідок яких було захоплено Донецьку ОДА та управління СБУ у Луганську.
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