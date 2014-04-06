Через провокації сепаратистів на Сході України Турчинов терміново скликав силовиків

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У зв’язку з подіями у Донецькій та Луганській областях Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України скасував свій робочий візит до Литви, де він мав брати участь у Конференції голів Парламентів країн-членів ЄС.

О.Турчинов скликав термінову нараду керівників силових міністерств та відомств та взяв під свій особистий контроль ситуацію, що склалася у Донецькій та Луганській областях через виступи сепаратистів.

Як відомо, у неділю у Донецьку та Луганську тривають сепаратистські мітинги, внаслідок яких було захоплено Донецьку ОДА та управління СБУ у Луганську.