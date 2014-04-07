Сепаратисти зводять барикади біля будівлі СБУ в Луганську, трасу завалено шинами
10:11, 07 квітня 2014Політика
0 0
Луганські сепаратисти продовжують будувати барикади.
Барикади біля будівлі СБУ в Луганську / v-variant.lg.ua
У Луганську сепаратисти, які захопили вчора, 6 квітня, будівлю управління СБУ, зводять барикади.
Про це повідомляє кореспондент «Восточного варианта».
Зокрема, з боку СБУ вул. Радянську перекрито залізними щитами, трасу завалено шинами. На місці знаходяться люди в масках спортивної статури.
Читайте такожУ Луганську при захопленні будівлі СБУ сепаратистами постраждало 9 осіб
Крім того, будівлю управління Нацбанку огородили залізним парканом.
Нагадаємо, 6 квітня, в Луганську мітингувальники штурмом взяли будівлю управління СБУ і "домоглися" звільнення шістьох раніше затриманих активістів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter