Сепаратисти зводять барикади біля будівлі СБУ в Луганську, трасу завалено шинами

10:11, 07 квітня 2014
Політика
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Луганські сепаратисти продовжують будувати барикади.

Баррикады у здания СБУ в Луганске / v-variant.lg.ua

У Луганську сепаратисти, які захопили вчора, 6 квітня, будівлю управління СБУ, зводять барикади.

Про це повідомляє кореспондент «Восточного варианта».

Зокрема, з боку СБУ вул. Радянську перекрито залізними щитами, трасу завалено шинами. На місці знаходяться люди в масках спортивної статури.

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Крім того, будівлю управління Нацбанку огородили залізним парканом.

Нагадаємо, 6 квітня, в Луганську мітингувальники штурмом взяли будівлю управління СБУ і "домоглися" звільнення шістьох раніше затриманих активістів.

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