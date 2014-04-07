Сепаратисти зводять барикади біля будівлі СБУ в Луганську, трасу завалено шинами

Луганські сепаратисти продовжують будувати барикади.

У Луганську сепаратисти, які захопили вчора, 6 квітня, будівлю управління СБУ, зводять барикади. Про це повідомляє кореспондент «Восточного варианта». Зокрема, з боку СБУ вул. Радянську перекрито залізними щитами, трасу завалено шинами. На місці знаходяться люди в масках спортивної статури. Читайте такожУ Луганську при захопленні будівлі СБУ сепаратистами постраждало 9 осіб Крім того, будівлю управління Нацбанку огородили залізним парканом. Нагадаємо, 6 квітня, в Луганську мітингувальники штурмом взяли будівлю управління СБУ і "домоглися" звільнення шістьох раніше затриманих активістів.

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