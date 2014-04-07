Сепаратисти захопили зброю і продовжують блокувати будівлю СБУ в Луганську

"Зараз будівля СБУ заблокована мітингувальниками, невідомі знаходяться в приміщенні. За останньою інформацією невідомі, які знаходяться в будівлі, захопили кімнату озброєння і заволоділи зброєю", - повідомляє Восточный вариант.

7 квітня о 2.00 навпроти будівлі СБУ по вулиці Радянській невідомими за допомогою підручних засобів (бордюру, парканів та іншого непотребу) перекрито рух транспорту по дорозі міського магістрального значення.