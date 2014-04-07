Сепаратисти захопили зброю і продовжують блокувати будівлю СБУ в Луганську
09:32, 07 квітня 2014Політика
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Сепаратисти захопили зброю і продовжую блокувати будівлю СБУ в Луганську.
Сепаратисти захопили зброю і продовжують блокувати будівлю СБУ в Луганську
"Зараз будівля СБУ заблокована мітингувальниками, невідомі знаходяться в приміщенні. За останньою інформацією невідомі, які знаходяться в будівлі, захопили кімнату озброєння і заволоділи зброєю", - повідомляє Восточный вариант.
7 квітня о 2.00 навпроти будівлі СБУ по вулиці Радянській невідомими за допомогою підручних засобів (бордюру, парканів та іншого непотребу) перекрито рух транспорту по дорозі міського магістрального значення.
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